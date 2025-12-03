Коростелев вступился за норвежских лыжников

Российский лыжник Савелий Коростелев объяснил, почему не поддерживает теорию о том, что все норвежские лыжники являются астматиками с терапевтическими исключениями.

© Sports.ru

– На днях норвежские лыжники Йенссен, Валнес и Эвенсен скептически высказались о возвращении наших спортсменов, потому что не могут доверять в плане допинг-тестов – типа кто знает, что вы тут творили 4 года.

– Везде есть ребята, которые говорят больше, чем думают. Но на всякий случай проговорю: нас тестируют в том числе международные организации. И информацию об этом можно найти в открытых источниках.

Но это уже как правила плохой игры для тех, кто не хочет вникать. У нас кричат, что все норвежцы – астматики, у них – что русские на допинге, подкрепляя это историями миллионлетней давности. Камнями бросаются в обе стороны.

– Почему тебе не нравится версия про астматиков и терапевтические исключения (ТИ)?

– Да потому что спорт в Норвегии работает из-за грамотных действий Олимпиатоппен. Там все отлажено как швейцарские часы – ребята выстроили классную систему подготовки, как-то ее стандартизировали, отладили. Видеть в их успехах только астматиков – да это смешно. Их проверяют, может быть, даже чаще, чем нас.

– Так есть ТИ, которыми можно крыть.

– Но их не получишь безосновательно. И есть статистика по выданным ТИ – сравните их с количеством лыжников в Норвегии.

– То есть ты не поддерживаешь теорию Дмитрия Васильева?

– Нет, – сказал Коростелев.