Коростелев победил в гонке на 10 км свободным стилем на Кубке России

Савелий Коростелёв победил в гонке на 10 км свободным стилем на Кубке России в Тюмени

Двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв стал победителем гонки на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026 в Тюмени. Он преодолел дистанцию за 21.05.3.

Вторым стал Сергей Ардашев, отстав от лидера на 17,2. Тройку сильнейших замкнул Сергей Волков (+32,6).

Кубок России — 2025/2026, мужчины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль, результаты 4 декабря:

  1. Савелий Коростелёв — 21.05,3.
  2. Сергей Ардашев — отставание 17,2.
  3. Сергей Волков +32,6.
  4. Иван Якимушкин +33,1.
  5. Андрей Кузнецов +34,4.
  6. Андрей Сахаров +35,5.
  7. Кирилл Кочегаров +37,2.
  8. Алексей Червоткин +43,0.
