Коростелев победил в гонке на 10 км свободным стилем на Кубке России

Двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелёв стал победителем гонки на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026 в Тюмени. Он преодолел дистанцию за 21.05.3.

Вторым стал Сергей Ардашев, отстав от лидера на 17,2. Тройку сильнейших замкнул Сергей Волков (+32,6).

Кубок России — 2025/2026, мужчины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль, результаты 4 декабря: