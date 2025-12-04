Биатлонистка Халили не выступит в спринте на Кубке Содружества

Российская биатлонистка Анастасия Халили (Гореева) не выступит в спринте на втором этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Также на старт мужского спринта не выйдут Даниил Серохвостов, Никита Поршнев, Дмитрий Евменов и Ярослав Конкин.

Женский спринт на Кубке Содружества стартует в 13:00 мск. Мужчины выйдут на старт в 15:30 мск.

Кубок Содружества – 2025/2026 проходит с 4 сентября 2025 года по 5 апреля 2026 года. В рамках соревнований запланировано проведение шести этапов. Первый этап Кубка Содружества проходил с 4 по 7 сентября в Сочи.