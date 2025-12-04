Сорина финишировала в крови на Кубке России

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница Татьяна Сорина в женской гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России в Тюмени финишировала с кровью на лице. На спуске спортсменка села близко за Евгенией Крупицкой и палка соперницы попала Татьяне в лоб.

© Скриншот

Победительницей гонки стала Алина Пеклецова (24.52,8). Сорина заняла 12-е место, отстав от лидера на 1.10,7.

© Скриншот

Кубок России — 2025/2026, женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль, результаты 4 декабря:

1. Алина Пеклецова — 24.52,8.

2. Евгения Крупицкая — отставание 8,1.

3. Екатерина Никитина +25,5.

4. Анна Корякова +31,1.

5. Екатерина Смирнова +41,7.

6. Елизавета Маслакова +45,7.

7. Екатерина Шибекина +46,7.

8. Дарья Непряева +47,2.

9. Алиса Жамбалова +1.00,2.

10. Лидия Горбунова +1.00,8.

12. Татьяна Сорина +1.10,7.