Сорина финишировала в крови на Кубке России

Татьяна Сорина с кровью на лице финишировала в гонке на 10 км на Кубке России в Тюмени
Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница Татьяна Сорина в женской гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России в Тюмени финишировала с кровью на лице. На спуске спортсменка села близко за Евгенией Крупицкой и палка соперницы попала Татьяне в лоб.
Победительницей гонки стала Алина Пеклецова (24.52,8). Сорина заняла 12-е место, отстав от лидера на 1.10,7.
Кубок России — 2025/2026, женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль, результаты 4 декабря:
1. Алина Пеклецова — 24.52,8.
2. Евгения Крупицкая — отставание 8,1.
3. Екатерина Никитина +25,5.
4. Анна Корякова +31,1.
5. Екатерина Смирнова +41,7.
6. Елизавета Маслакова +45,7.
7. Екатерина Шибекина +46,7.
8. Дарья Непряева +47,2.
9. Алиса Жамбалова +1.00,2.
10. Лидия Горбунова +1.00,8.
12. Татьяна Сорина +1.10,7.