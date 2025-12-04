Член президиума ФЛГР прокомментировал обвинения Большунова в адрес Сорина

Крянин об обвинениях Большунова в адрес группы Сорина: «Есть официальное заключение президиума, что нужно провести работу с тренерами»
Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался об обвинениях Александра Большунова в адрес лыжников из группы Егора Сорина.
«Что касается группы Сорина, то начиная с отстранения от международных стартов я замечаю на протяжении двух лет в каждой контактной гонке либо специально перекрытие, либо подрезку, либо, как это было на масс-стартах, закрытие и блокирование перед бонусными отсечками», – заявил Большунов.
«Есть официальное заключение президиума, что нужно провести работу с тренерами. Решение, что надо наладить работу с тренерским составом по поводу воспитания подрастающего поколения, надо работать со всеми. Разъяснение, как правильно выстраивать работу, воспитывать уважение ко всем участникам. Я кратко рассказываю, на сайте федерации есть раздел об этом. Сейчас будут налаживать воспитательную работу», – сказал Крянин.
