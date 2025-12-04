В Ханты-Мансийске перенесли эстафету на этапе Кубка Содружества

Смешанная эстафета перенесена на стартовавшем в Ханты-Мансийске этапе Альфа-банк - Кубке Содружества по биатлону из-за сильных морозов. Об этом сообщили в "ЮграМегаСпорт".

В Ханты-Мансийске 4-7 декабря проходит второй этап соревнований. Изначально смешанная эстафета планировалась на 7 декабря в 15:30 (13:30 мск).

"Ранее запланированная на воскресенье, 7 декабря, смешанная эстафета теперь состоится днем раньше - 6 декабря в 14:30 (12:30 мск)", - сказано в сообщении.

По данным синоптиков, в Ханты-Мансийске в настоящее время фиксируется температура воздуха минус 3 градуса. При этом днем 6 декабря в городе ожидается похолодание до минус 20 градусов, а 7 декабря - до минус 30-31 градуса.