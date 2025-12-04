Биатлонистка рассказала о проблемах с экипировкой в сборной России

Биатлонистка Елизавета Бурундукова в эфире «Матч ТВ» заявила, что проблема с экипировкой сборной России возникает не первый год.

Ранее биатлонистка Виктория Метеля в эфире «Матч ТВ» пожаловалась на экипировку сборной России и заявила, что может не выступить на этапах Альфа‑Банк Кубка Содружества, если комбинезоны национальной команды не будут «нормального качества».

— Этой проблеме не первый год. Она была и с предыдущим производителем в первое время. Я помню, как приезжала на Кубок IBU и бегала в своих вещах. Сейчас это все продолжается из года в год. Форма приходит не по размер, всегда что‑то не подходит. В основном камнем преткновения становятся гоночные комбинезоны. То он не теплый, то растягивается, то еще что‑то. В этом году тоже были небольшие проблемы с фасоном. Но все эти проблемы решаемые. Некоторые спортсмены ходили, например, в ателье, чтобы перешивать, — Бурундукова в эфире «Матч ТВ».

В пятницу пройдут масс‑старты у женщин и мужчин, которые были запланированы на субботу. Смешанная эстафета состоится в субботу.

