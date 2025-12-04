Стали известны победительницы спринта на Кубке Содружества в Ханты-Мансийске

Смольская выиграла спринт на Кубке Содружества в Ханты-Мансийске, Казакевич — вторая
Белорусская биатлонистка Динара Смольская стала победительницей спринта на втором этапе Кубка Содружества — 2025/2026 в Ханты-Мансийске. Дистанцию 7,5 км она преодолела за 22.51,9 и не допустила ни одного промаха.
Второй стала россиянка Ирина Казакевич, отстав от лидера на 0,5 секунды и допустив один промах. Тройку лидеров замкнула Анна Сола (+8,2 (1)).
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Спринт. Женщины:
- Динара Смольская (Беларусь) — 22.51,9 (0 промахов).
- Ирина Казакевич — отставание 0,5 (1).
- Анна Сола (Беларусь) +8,2 (1).
- Тамара Дербушева +19.0 (0).
- Елизавета Бурундукова +27.3 (1).
- Виктория Метеля +34.5 (1).
