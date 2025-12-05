Клебо: «Я не открывал шампанское и не праздновал, когда россиян отстранили»

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заявил, что он не ликовал после того, как российские лыжники были отстранены от международных соревнований.

Во вторник министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и теперь международная федерация обязана допустить российских спортсменов к соревнованиям.

— Возможно, некоторые считают, что я устроил праздник с шампанским, когда было принято решение FIS об их отстранении, но это не так. Совсем не так. А в остальном, я говорил то, что думал, и себе не изменял. Теперь всё поменялось, и мне нужно относиться к этому соответственно, — приводит слова Клебо Langrenn.

Ранее Клебо подтвердил, что не собирается бойкотировать старты с участием российских спортсменов и намерен уважать решения FIS.