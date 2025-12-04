Норвежский призер ОИ высказался о возвращении россиян на турниры

Серебряный призер Олимпийских игр в лыжных гонках норвежец Эмиль Иверсен заявил, что ему будет интересно увидеть российских лыжников на международных стартах. Его слова приводит TV2.

«Когда решения принимаются вне ведома спортсменов, интереснее, когда они участвуют. Хотя лучше бы сначала был мир. Будет интересно, но также странно и непривычно. Конфликт продолжается, и это всегда будет оставаться в фоне, хотя спортсмены, конечно, ни в чем не виноваты», — отметил он.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.