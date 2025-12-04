Дисквалификация Большунова завершится 7 декабря, сообщил тренер Сорин: «Мы будем заявлять Бакурова на воскресную гонку, все ограничения для Большунова будут тоже сняты»
Дисквалификация трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова завершится 7 декабря, сообщил тренер сборной России Егор Сорин.
На прошлой неделе Большунов толкнул соперника – Александра Бакурова – после спринта на этапе Кубка страны в Кировске, тот упал на землю и повредил ногу. В итоге Большунов был дисквалифицирован на период до завершения восстановления Бакурова.
«Состояние у Бакурова нормальное. Мы в любом случае будем заявлять его на воскресную гонку 7 декабря, масс-старт классикой. Заявлять мы его точно будем, соответственно, все ограничения для Александра Большунова будут тоже сняты. А уже побежит ли Бакуров или нет в этот день, мы примем решение утром в воскресенье перед стартом. Но по тому, как ему становится все легче, динамика положительная. Поэтому все будет хорошо», – отметил Сорин.
7 декабря на этапе Кубка России в Тюмени пройдет масс-старт на 20 км классическим стилем.
