Губерниев: «Любой следующий руководитель, кто бы ни пришел в лыжи, будет лучше Вяльбе»

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что при президенте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе в российских лыжных гонках больше проблем и скандалов, чем положительных моментов.

Ранее Губерниев заявлял о намерениях выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы ФЛГР, федерацию возглавляет Вяльбе с 2010 года.

— Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сказал, что вы не сможете обеспечить такой же уровень развития лыжных гонок, как Вяльбе. Что скажете?

— Что я не смогу обеспечить — так это такой же уровень драк в лыжных гонках, который сейчас есть. Могу сказать одно, откуда Виктор Викторович (Майгуров) знает, что я смогу, а что нет? Ему надо заниматься формой, вопросом восстановления наших биатлонистов на мировой арене, и он не факт, что справляется со всем этим. Любой следующий руководитель, кто бы ни пришел в лыжи, будет лучше, чем Елена Валерьевна Вяльбе. Сейчас наши лыжи со всеми историями, которые происходят, раздираются скандалами. Абсолютно тухлое королевство, перемены назрели, — сказал Губерниев «Матч ТВ».