Американский лыжник Бен Огден одержал победу в квалификации спринта классическим стилем на этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Тронхейме (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 2.58,8.

Второе место занял пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо с отставанием 0,2 секунды. Тройку лидеров замкнул ещё один швед Альвар Мюльбак (+0,5).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Тронхейм (Норвегия). Спринт, мужчины. Квалификация: