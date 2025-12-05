Китайский лыжник высоко оценил возможность участвовать в Кубке России

Кубок России по лыжным гонкам является соревнованием мирового уровня, поэтому участие в нем является бесценной возможностью для китайцев Хадеса Баделихана и Жан Йин Хао. Об этом Хадес Баделихан рассказал ТАСС.
Спортсмены выступили на первом этапе Кубка России в Кировске.
"Кубок России является соревнованием мирового уровня, - сказал лыжник. - В нашей стране лыжные гонки относительно недавно начали свое развитие. В России выступают очень сильные спортсмены, и для нас возможность соревноваться с такими соперниками бесценна".