Белорусский биатлонист выиграл масс‑старт на этапе Кубке Содружества

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский завоевал золото в масс‑старте на этапе Альфа‑Банк Кубка Содружества в Ханты‑Мансийске.

© Матч ТВ

Лазовский преодолел дистанцию 12,5 км за 33 минуты 52,9 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Вторым стал россиянин Александр Корнев (отставание — 2,3 секунды; 2 промаха), третье место занял Александр Поварницын (+2,7 секунды; 1 промах).

В субботу в Ханты‑Мансийске состоится смешанная эстафета, которая была перенесена с воскресенья.

