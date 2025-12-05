Йоханнес Клебо одержал 100-ю победу на этапах Кубка мира, выиграв спринт в Тронхейме
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Тронхейме (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 2.59,8. Эта победа стала для него 100-й на этапах Кубка мира.
Второе место в гонке занял ещё один норвежец Оскар Опстад Вике (отставание 0,4 секунды). Тройку призёров замкнул Альвар Мюльбак из Швеции (+0,4).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Тронхейм (Норвегия). Спринт, мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.59,8.
- Оскар Опстад Вике (Норвегия) — отставание 0,4.
- Альвар Мюльбак (Швеция) +0,4.
- Ларс Хегген (Норвегия) +0,5
- Эрик Вальнес (Норвегия) +1,1.
- Ансгар Эвенсен (Норвегия) +18,3.