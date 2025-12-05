Йоханнес Клебо одержал 100-ю победу на этапах Кубка мира, выиграв спринт в Тронхейме

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Тронхейме (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 2.59,8. Эта победа стала для него 100-й на этапах Кубка мира.

Второе место в гонке занял ещё один норвежец Оскар Опстад Вике (отставание 0,4 секунды). Тройку призёров замкнул Альвар Мюльбак из Швеции (+0,4).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Тронхейм (Норвегия). Спринт, мужчины:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.59,8.
  2. Оскар Опстад Вике (Норвегия) — отставание 0,4.
  3. Альвар Мюльбак (Швеция) +0,4.
  4. Ларс Хегген (Норвегия) +0,5
  5. Эрик Вальнес (Норвегия) +1,1.
  6. Ансгар Эвенсен (Норвегия) +18,3.
