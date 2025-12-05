Шведская лыжница выиграла спринт на этапе Кубка мира

Йоханна Хагстрём выиграла спринт на этапе Кубка мира в Тронхейме, на подиуме все шведки

Шведская лыжница Йоханна Хагстрём одержала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Тронхейме (Норвегия). Она преодолела дистанцию за 3.30,9.

На подиуме оказались ещё две лыжницы из Швеции. Второе место заняла Эмма Рибом, отставшая от победительницы на 1,6 секунды. Тройку призёров замкнула Линн Сван (+2,7).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Тронхейм (Норвегия). Спринт, женщины:

  1. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 3.30,9.
  2. Эмма Рибом (Швеция) +1,6.
  3. Линн Сван (Швеция) +2,7.
  4. Йонна Сундлинг (Швеция) +4,2.
  5. Ингрид Бергене Обрекк (Норвегия) +5,3.
  6. Лаура Гиммлер (Германия) +9,4.
