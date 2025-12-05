Шведская лыжница выиграла спринт на этапе Кубка мира

Шведская лыжница Йоханна Хагстрём одержала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Тронхейме (Норвегия). Она преодолела дистанцию за 3.30,9.

© Чемпионат.com

На подиуме оказались ещё две лыжницы из Швеции. Второе место заняла Эмма Рибом, отставшая от победительницы на 1,6 секунды. Тройку призёров замкнула Линн Сван (+2,7).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Тронхейм (Норвегия). Спринт, женщины: