Лиза Тереза Хаузер выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер одержала победу в гонке преследования в рамках первого этапа Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Она преодолела дистанцию 10 км за 30.14,2 и не допустила промахов.

Второе место заняла представительница Финляндии Суви Минккинен (отставание 2,5 секунды; один промах). Тройку призёров замкнула Анна Магнуссон из Швеции (+31,8; 1).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). Гонка преследования, 10 км. Женщины:

Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 30.14,2 (ноль промахов).

Суви Минккинен (Финляндия) — отставание 2,5 (1).

Анна Магнуссон (Швеция) +31,8 (1).

Камиль Бене (Франция) +38,7 (0).

Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) +1.00,0.