Сергей Ардашев победил в спринте на Кубке России в Тюмени, Коростелёв — третий

Чемпионат.comиещё 5

Российский лыжник Сергей Ардашев выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Тюмени. Он преодолел дистанцию за 3.28,2. Второе место занял Александр Терентьев с отставанием 0,6 секунды. Тройку призёров замкнул Савелий Коростелёв (+0,8).

Сергей Ардашев победил в спринте на Кубке России в Тюмени
© РИА Новости

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Тюмень. Спринт, мужчины. Результаты:

Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 3.28,2.

Александр Терентьев (Тюменская — Ненецкий АО) — отставание 0,6.

Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) +0,8

Виктор Жуль (Красноярский край) +1,5.

Данила Карпасюк (Челябинская — Красноярский) +5,9

Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий АО — Пермский) +11,5.

Чемпионат.com: главные новости
Чемпионат.com: главные новости