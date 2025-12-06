Анастасия Фалеева выиграла квалификацию классического спринта на втором этапе Кубка России

Сегодня, 6 декабря, в Тюмени в рамках второго этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам прошла квалификация женского спринта классическим стилем. Победу в гонке одержала Анастасия Фалеева (Республика Татарстан).

Лыжные гонки. Женский спринт классическим стилем. Квалификация. Второй этап Кубка России – 2025/2026:

Анастасия Фалеева (Татарстан) — 4.00,15.

Анастасия Кириллова (Ханты-Мансийский АО) — 4.01,43 (+1,28).

Вероника Степанова (Татарстан) — 4.04,90 (+4,75).

Христина Мацокина (Татарстан) — 4.05,52 (+5,37).

Ксения Шорохова (Тюмень) — 4.05,63 (+5,48).

Алёна Баранова (Луганск) — 4.07,55 (+7,40).

Екатерина Евтягина (Орёл) — 4.07,65 (+7,50).

Елизавета Пантрина (Тюмень) — 4.07,86 (+7,71).

Алиса Жамбалова (Тюмень) — 4.08,33 (+8,18).

Наталья Крамаренко (Свердловская обл.) — 4.08,50 (+8,35).

Юлия Ступак (Коми) — 4.08,59 (+8,44).

Татьяна Сорина (Тюмень) — 4.08,87 (+8,72).

Екатерина Мегедь (Татарстан) — 4.09,01 (+8,86).

Алёна Плечёва (Челябинская обл.) — 4.09,26 (+9,11).

Елизавета Маслакова (Луганск) — 4.09,75 (+9,60).

Ольга Сергеева (Татарстан) — 4.09,88 (+9,73).

Дарья Непряева (Татарстан) — 4.09,93 (+9,78).

Милена Габушева (Коми) — 4.10,05 (+9,90).

Анна Мачехина (Беларусь) — 4.10,06 (+9,91).

Ульяна Лебедева (Ханты-Мансийский АО) — 4.11,11 (+10,96).

Стадии на выбывание начнутся в 10:00, финал пройдёт в 11:28.