Клебо победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Тронхейме

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо одержал победу в скиатлоне на 20 километров на этапе Кубка мира в Тронхейме.

Клебо выиграл с результатом 43 минуты 49,4 секунды. Вторым стал еще один представитель Норвегии Харальд Амундсен (отставание — 0,7), тройку лучших замкнул его соотечественник Эмиль Иверсен (+0,9).

Позже в воскресенье на этапе Кубка мира пройдет женский скиатлон.

Российские лыжники не выступают на международных соревнованиях с 2022 года. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) признала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску россиян и будет обрабатывать заявки на получение нейтрального статуса.