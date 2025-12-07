Александр Большунов впервые в сезоне-2025/2026 попал на подиум Кубка России

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов завоевал призовое место в гонке на этапе Кубка России впервые в сезоне-2025/2026. В масс-старте на дистанции 20 км в Тюмени он финишировал на второй позиции.

© Чемпионат.com

Ранее Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отстранила Большунова за конфликт после финиша гонки в Кировске. Спортсмен после этого выступил с обращением, в котором извинился за свои действия в отношении Александра Бакурова, которого он толкнул в спину. Большунов получил возможность выступить в гонке после выздоровления Александра Бакурова.