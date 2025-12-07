Лыжник Савелий Коростелев одержал яркую и даже неожиданную победу в масс‑старте на втором этапе ФосАгро Кубка России в Тюмени, показав характер, заявил «Матч ТВ» старший тренер сборной России Егор Сорин. В воскресенье Коростелев выиграл масс‑старт на этапе в Тюмени, обогнав на 0,1 секунды трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Победителя определял фотофиниш. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в эфире «Матч ТВ» сообщила, что Коростелев из Тюмени сразу полетит в Давос, где на следующей неделе пройдет этап Кубка мира. Также она отметила, что с большой долей вероятности от России в лыжных гонках на Игры могут отобраться всего один мужчина и одна женщина. — Как вам финиш от Савелия? — Победа яркая. Даже неожиданная. Савелий в редких случаях выигрывает у кого‑то в финишном створе. Но сегодня Коростелев показал характер и выиграл. — Его так мотивировало в том числе то, что он в Давос поедет? — Думаю, он об этом не думал, просто хотел победить, — сказал Сорин «Матч ТВ». С 12 по 14 декабря в Давосе пройдет третий этап Кубка мира. Это заключительный старт, где россияне могут отобраться на Олимпиаду. В прямом эфире соревнования по лыжным гонкам показывают телеканалы семейства «Матч», а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru.