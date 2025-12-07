Вяльбе считает, что на Олимпиаде-2026 смогут выступить всего два лыжника из РФ

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предполагает, что допуск на Олимпийские игры 2026 года смогут получить по одному представителю РФ у мужчин и женщин.

На этой неделе стало известно, что Россия выиграла апелляцию в Спортивном арбитражном суде на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда не допустить россиян к участию в международных соревнованиях.

Российская сторона уже отправила в FIS списки спортсменов на получение нейтрального статуса. Но на данный момент нет никакой информации о том, какое количество лыжников допустят до отбора на ОИ и на участие в Играх.

"Возможность поехать на Кубок мира или Олимпийские игры есть только у тех спортсменов, которые не состоят в силовых структурах. У нас таких в команде немного. Каждый спортсмен сборной команды имеет право подать заявление. Мы списки отправляли задолго до того, как пошли в CAS. Каждый имеет право подать заявление, и его рассмотрят, возможно, кого‑то пригласят. Конечно, есть те, у которых гарантия практически 100%. Савелий Коростелев, Сергей Волков, Дарья Непряева. Наши FIS‑пункты все заморожены, они активны. По большому счету тому же Савелию Коростелеву не надо отбираться. Его FIS‑пункты позволяют ему приехать", - сказала Вяльбе в эфире "Матч ТВ".

Она добавила, что неизвестно, какую квоту на Олимпиаду предоставят россиянам, но в ФЛГР предполагают, что речь пойдет об одном мужчине и одной женщине. Со стороны международной федерации ответов на эти вопросы нет.