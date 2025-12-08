Журова — об отборе Большунова на ОИ: «Им спокойнее его не допустить, чем поднимать волну негодования от других участников»

Матч ТВиещё 10

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила «Матч ТВ», что Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) будет проще не допустить трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова до отбора на Олимпийские игры 2026 года, чтобы не было протестов от других спортсменов.

Журова высказалась об отборе Большунова на ОИ
© РИА Новости

Президент ФЛГР Елена Вяльбе ранее в эфире «Матч ТВ» предположила, что в лыжных гонках Россия получит на Олимпиаду‑2026 квоту в формате «1+1» (один мужчина и одна женщина).

— Есть ли шансы получить нейтральный статус и отобраться на Олимпиаду у Александра Большунова?

— Сложно сказать. Саша, по‑моему, в ЦСКА, а они в критериях выставили, что не может быть принадлежности к силовым структурам России. Вопрос: закроют ли они на это глаза? Мы же понимаем, что дальше начнет возмущаться Украина. С Сашей могут быть эти нюансы. Мне бы очень хотелось, чтобы ребята успели отобраться.

— Можно сказать, что шансы Большунова очень малы?

— Если они вдруг неожиданно решат, что такой как Саша Большунов и спортсмены его уровня из России смогут внести серьезную интригу в борьбу на Олимпиаде, то норвежцы сразу начнут возмущаться, скандинавы поднимут вой. Причем не сами спортсмены, а руководство: им такие соперники, как Саша, точно не нужны. Они уже привыкли, что побеждают без конкурентоспособных спортсменов из России.

Саша же в прошлом году выступал на международных соревнованиях: на одни допустили, на другие — нет. Уже и так была какая‑то предвзятость от организаторов. Мы можем быть в сомнениях, допустят ли они, потому что можно придумать всё что угодно. Ангелину Мельникову первоначально тоже не допустили по странным и совершенно необъективным причинам, а потом всё сняли, и в итоге она стала чемпионкой мира. Но ее допуск вызвал кучу негодований у Украины. Поэтому с Сашей может быть такая же история. Думаю, им спокойнее его не допустить, чем поднимать волну негодования от других участников соревнований.

Посмотрим, кто знает. Может быть, что‑то у них внутри взыграет, что если Саша будет участвовать, то это добавит зрелищности и конкуренции, — сказала Журова «Матч ТВ».

Во вторник министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и теперь международная федерация обязана допустить российских спортсменов к соревнованиям. FIS признала решение CAS и опубликовала критерии допуска. Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин ранее заявил «Матч ТВ», что федерация уже отправила списки в FIS для получения нейтрального статуса.

С 12 по 14 декабря в швейцарском Давосе пройдет третий этап Кубка мира. Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.

В прямом эфире соревнования по лыжным гонкам доступны на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Арена», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Главное сейчас
Матч ТВ: главные новости
Главное сейчас
Матч ТВ: главные новости