Журова высказалась об отборе Большунова на ОИ

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила «Матч ТВ», что Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) будет проще не допустить трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова до отбора на Олимпийские игры 2026 года, чтобы не было протестов от других спортсменов.

Президент ФЛГР Елена Вяльбе ранее в эфире «Матч ТВ» предположила, что в лыжных гонках Россия получит на Олимпиаду‑2026 квоту в формате «1+1» (один мужчина и одна женщина).

— Есть ли шансы получить нейтральный статус и отобраться на Олимпиаду у Александра Большунова?

— Сложно сказать. Саша, по‑моему, в ЦСКА, а они в критериях выставили, что не может быть принадлежности к силовым структурам России. Вопрос: закроют ли они на это глаза? Мы же понимаем, что дальше начнет возмущаться Украина. С Сашей могут быть эти нюансы. Мне бы очень хотелось, чтобы ребята успели отобраться.

— Можно сказать, что шансы Большунова очень малы?

— Если они вдруг неожиданно решат, что такой как Саша Большунов и спортсмены его уровня из России смогут внести серьезную интригу в борьбу на Олимпиаде, то норвежцы сразу начнут возмущаться, скандинавы поднимут вой. Причем не сами спортсмены, а руководство: им такие соперники, как Саша, точно не нужны. Они уже привыкли, что побеждают без конкурентоспособных спортсменов из России.

Саша же в прошлом году выступал на международных соревнованиях: на одни допустили, на другие — нет. Уже и так была какая‑то предвзятость от организаторов. Мы можем быть в сомнениях, допустят ли они, потому что можно придумать всё что угодно. Ангелину Мельникову первоначально тоже не допустили по странным и совершенно необъективным причинам, а потом всё сняли, и в итоге она стала чемпионкой мира. Но ее допуск вызвал кучу негодований у Украины. Поэтому с Сашей может быть такая же история. Думаю, им спокойнее его не допустить, чем поднимать волну негодования от других участников соревнований.

Посмотрим, кто знает. Может быть, что‑то у них внутри взыграет, что если Саша будет участвовать, то это добавит зрелищности и конкуренции, — сказала Журова «Матч ТВ».

Во вторник министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и теперь международная федерация обязана допустить российских спортсменов к соревнованиям. FIS признала решение CAS и опубликовала критерии допуска. Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин ранее заявил «Матч ТВ», что федерация уже отправила списки в FIS для получения нейтрального статуса.

С 12 по 14 декабря в швейцарском Давосе пройдет третий этап Кубка мира. Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.

