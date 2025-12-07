Губерниев оценил шансы российского лыжника на Олимпиаде-2026

Если российский лыжник Савелий Коростелев сможет поехать на Олимпийские игры 2026 года в Италии, то будет там претендовать на победу, заявил «Матч ТВ» комментатор и ведущий телеканала Дмитрий Губерниев.

© Федерация лыжных гонок России

В воскресенье Коростелев выиграл масс‑старт на втором этапе ФосАгро Кубка России в Тюмени, обогнав на 0,1 секунды трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в эфире «Матч ТВ» сообщила, что Коростелев из Тюмени сразу полетит в Давос, где на следующей неделе пройдет этап Кубка мира. Также она отметила, что с большой долей вероятности от России в лыжных гонках на Игры могут отобраться всего один мужчина и одна женщина.

С 12 по 14 декабря в Давосе пройдет третий этап Кубка мира. Это заключительный старт, где россияне могут отобраться на Олимпиаду.

— Важно, что Савелий Коростелев едет в Давос, у него есть виза, и он подготовился, проявляя профессионализм. Хочешь жить — умей вертеться. На лыжах надо бегать при этом тоже хорошо. Представляете, какая сейчас запредельная мотивация у Коростелева! Поэтому совсем не удивлен, что он победил в гонке сейчас.

— Вяльбе объявила, что, скорее всего, на Олимпиаду от России поедут одна женщина и один мужчина.

— Это не секрет. Вопрос в том, что современный спорт предъявляет массу требований. На Олимпиаду едет тот, у кого заранее есть шенген. У Коростелева он есть. Поэтому Савелий идеальный кандидат. И мотивация у него сейчас просто запредельная. Пожелаем ему всяческих удач. Будем за него болеть. В общем, современный спорт соткан из мелочей, нужно всё учитывать. Хочешь быть на Олимпиаде — умей вертеться. При этом это надо делать быстро обязательно, естественно.

Что касается сегодняшней победы Коростелева, то здорово, что вышли Большунов, Бакуров. Все бежали. Хорошая гонка, Савелий выиграл по делу. На его месте у любого человека должна быть запредельная мотивация. Она у него и есть. Он хороший спортсмен. Если он поедет на Олимпиаду, то сможет там претендовать на победу, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.

