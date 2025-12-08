Олимпийский чемпион Тихонов призвал дисквалифицировать Большунова

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался насчет отсутствия Александра Большунова на церемонии награждения на втором этапе Кубка России.

«Занесло парня, это все будет ему в минус. Сегодня он теряет всякое уважение такими выходками. Взять и выгнать, пусть собирается. Это неуважение к товарищам по сборной, к федерации, к стране, к правилам соревнований», — заявил Тихонов.

Вчера, 7 декабря, в масс-старте Большунов занял второе место. Его на 0,1 секунды опередил Савелий Коростелев. Однако Большунов не явился на церемонию награждения. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко объяснил отсутствие подопечного тем, что он не успевал прийти на нее.

Ранее, 29 ноября 2025 года, во время полуфинального спринта на первом этапе Кубка России в Кировске Большунов упал после столкновения с Бакуровым и из-за этого не смог пробиться в финал. Уже после гонки он подъехал к сопернику и толкнул его в спину. Бакуров, заметно прихрамывая, покинул место инцидента. По итогам разбирательства Большунова дисквалифицировали.

Позже сам Большунов извинился перед Бакуровым и признал свою вину.