Коростелев не получил подтверждение о присвоении нейтрального статуса

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что Савелий Коростелев пока не получил подтверждение Международной федерации лыж и сноуборда (FIS) о присвоении нейтрального статуса.

Во вторник старший тренер сборной России Егор Сорин сообщил «Матч ТВ», что Коростелев прибыл в Европу, где будет ждать решения по поводу возможного допуска на этап Кубка мира в Давосе. Вяльбе в эфире «Матч ТВ» отмечала, что с большой долей вероятности от России в лыжных гонках на Олимпиаду‑2026 могут отобраться всего один мужчина и одна женщина.

— Подтверждения о присвоении нейтрального статуса пока не было. Савелий принял решение на свой страх и риск. У него есть шенгенская виза, он готов выступать, поэтому посчитал правильным отправиться в Швейцарию и уже там ждать вердикта международной федерации, — цитирует Вяльбе RT.

С 12 по 14 декабря в Давосе пройдет третий этап Кубка мира. Это заключительный старт, где россияне могут отобраться на Олимпиаду.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.