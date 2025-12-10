Российская фристайлистка получила нейтральный статус

Чемпионка мира в биг‑эйре россиянка Анастасия Таталина получила нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), следует из списка, опубликованного на официальном сайте организации.

Ранее министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к FIS и теперь международная федерация обязана допустить российских спортсменов к соревнованиям. Дегтярев отметил, что арбитры CAS признали требования российской стороны обоснованными и правомерными и в соответствии с решением Международного олимпийского комитета (МОК) обязали FIS допустить россиян к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а спортсменов в паралимпийских дисциплинах — под национальным флагом. FIS признала решение CAS и опубликовала критерии допуска.

Таким образом, Таталина может принять участие в отборе на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

Таталиной 25 лет, она чемпионка мира 2021 года в биг‑эйре.