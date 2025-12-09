Горнолыжника дисквалифицировали за отказ от сдачи допинг-пробы

Победитель и призер чемпионатов России по горнолыжному спорту Никита Казазаев стал 15-м отечественным спортсменом, отбывающим дисквалификацию за отказ от сдачи допинг-пробы. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Казазаев был дисквалифицирован на три года, спортсмен сможет вернуться в спорт не ранее 12 ноября 2028 года.

Казазаеву 24 года, в январе 2021 года он стал победителем проходивших в Австрии соревнований Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) в слаломе-гиганте, в 2019-м в этой же дисциплине он стал вторым на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходил в Боснии и Герцеговине. Последний раз он принимал участие во всероссийских соревнованиях в марте 2024 года, когда занял восьмое место в супергиганте на чемпионате России в Елизове.

Кроме Казазаева, дисквалификацию за отказ сдать допинг-пробу в настоящее время отбывают 10 бодибилдеров, три пауэрлифтера и один легкоатлет.