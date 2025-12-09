Степанова: мужчина должен готовиться на стадионе и показывать результаты в спальне

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова в своих соцсетях прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что наряду с поддержкой материнства в стране необходимо предусмотреть меры поддержки «вовлеченного, ответственного отцовства».

«Место мужчины — сначала на стадионе готовиться, затем в спальне результаты показывать. А потом в детской «результатам» подгузники менять и на кухне кашу варить», — сказала Степанова.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.