Симон выступит на этапе Кубка мира впервые после скандала с мошенничеством

Призёр Олимпийских игр и 10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон попала в состав сборной Франции на второй этап Кубка мира сезона-2025/2026, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия). Об этом сообщает Nordic Magazine.

Помимо Симон, на этапе в Австрии выступят Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жанна Ришар, Жилонн Гигонна и Камиль Бене.

Напомним, Федерация лыжного спорта Франции (FFS) приняла решение отстранить Жулию Симон от соревнований и тренировок на шесть месяцев, на пять из которых — условно, за то, что была признана виновной в мошенничестве. Месячная дисквалификация завершилась вчера, 8 декабря.