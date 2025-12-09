Российский лыжник Коростелев прибыл в Европу

Российский лыжник Савелий Коростелев прибыл в Европу, сообщил тренер Егор Сорин.

12–14 декабря в швейцарском Давосе пройдет этап Кубка мира, по итогам которого можно отобраться на Олимпиаду-2026. Коростелев ждет решения насчет возможного допуска в нейтральном статусе.

«Савелий в Европе. Где в итоге решили остановиться – в Давосе или на другой высоте – пока это секрет. Не хотим лишний раз обозначаться, спортсмен должен спокойно готовиться к предстоящим стартам. У него все хорошо», – сказал Сорин.

Ранее Коростелев сообщал, что оформление нейтрального статуса стоит около 200 тысяч рублей.