В FIS раскрыли число россиян, имеющих шанс на допуск до турниров

Спортивный директор Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Сандра Шпиц раскрыла число россиян, которые могут быть допущены до турниров под эгидой ассоциации. Об этом сообщает SVT.

По ее словам, речь идет о «паре человек».

«Мы надеемся, что сможем сделать это в течение пары дней. Не могу обещать, но это может случиться», — заявила Шпиц.

Она также рассказала о процессе проверки.

«Спортсмены посылают нам письма по электронной почте, и мы информируем их о предстоящих процедурах. Они заполняют анкету с обязательной информацией и платят за проверку», — заявила Шпиц.

Ранее российский лыжник Савелий Коростелев рассказал, что самостоятельно покрыл расходы на подачу заявки на нейтральный статус в FIS. Сумма составила около 200 тысяч рублей.

2 декабря стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила представителям страны участвовать в международных соревнованиях. Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов к турнирам.