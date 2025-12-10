Союз биатлонистов России подаст иск в CAS

Союз биатлонистов России обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) 10 декабря, чтобы оспорить отстранение российских спортсменов. Об этом на Олимпийском собрании заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"Союз биатлонистов России сегодня подаст иск в CAS. Олимпийский комитет России оказывает всю необходимую поддержку", - сказал Дегтярев.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены Международным союзом биатлонистов в марте 2022 года в связи с обострением ситуации на Украине, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. Международный биатлонный сезон стартовал в конце ноября.