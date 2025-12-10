Ишмуратова высказалась об обращении в CAS по отстранению биатлонистов

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова заявила «Матч ТВ», что апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS) на недопуск российских биатлонистов до международных соревнований вряд ли будет удовлетворена, но надо надеяться на лучшее.

Ранее министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что российская сторона 10 декабря обратится в CAS из‑за отстранения биатлонистов от международных стартов.

Россияне не допущены до соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года.

— Обращение в CAS принесет нам позитивный результат?

— Шансов здесь, конечно, очень мало, но лучше пытаться что‑то делать, чем просто сидеть и ждать манны небесной. Как говорится, надежда умирает последней — посмотрим, — сказала Ишмуратова «Матч ТВ».