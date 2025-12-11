Халили оценила шансы российских биатлонистов поехать на Олимпиаду

Победительница и призер чемпионатов России Анастасия Халили в эфире «Матч ТВ» оценила шансы российских биатлонистов выступить на Олимпиаде‑2026 всего в 10 процентов.

В среду руководитель пресс‑службы СБР Сергей Аверьянов сообщил «Матч ТВ», что Союз биатлонистов России подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить недопуск до соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Ранее российская сторона по аналогичному иску к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) добилась участия российских спортсменов в олимпийском отборе.

— Я и не переставала верить. Но 10% могу дать на то, что мы поедем на Олимпиаду. На Кубок мира или Кубок IBU больше шансов поехать, чем на Олимпийские игры, — сказала Халили в эфире «Матч ТВ».

Российские биатлонисты отстранены от международных стартов с 2022 года.

Олимпиада‑2026 пройдет в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.