Бородавко ответил, когда Большунов выступит на Олимпиаде

Юрий Бородавко, тренер трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» АЛЕКСАНДРОМ БЛАГОРАЗУМОВЫМ оценил решение международной федерации лыжного спорта (FIS) не выдавать его спортсмену нейтральный статус.

Сегодня, 10 декабря, нейтральный статус получили российские лыжники Савелий Коростылев и Дарья Непряева

– Решение FIS было изначально несправедливым, они продолжат вести политику, которой придерживаются, поэтому, вопросы о справедливости я не думаю, что стоит обсуждать - это длится 3-4 года, – отметил Бородавко.

– Станет ли это ударом для Александра?

– Для этого надо позвонить Александру, он Вам расскажет. В каком он состоянии, как он пережил и переживает ли на сегодняшний момент. Звонок ему будет более правильным.

– Получается, что на Олимпиаде мы его никогда не увидим?

– Почему никогда? Как минимум, до следующей Олимпиады, мы его не увидим.

– Есть все-таки предпосылки что все-таки что-то может измениться? Сейчас все происходит просто молниеносно.

- Все действительно быстро происходит. Нам четко дают понять, что будем бегать тогда, когда закончится военная операция. Тогда и состоится наше возвращение. Поэтому, честно говоря, ожидали, конечно, большего. Что нас примут с распростертыми объятиями – такого не было. Те пункты, которые видвинул FIS – российские спортсмены едут в нейтральном статусе, это уже радует. Они понимают как складывается ситуация (в том числе и политическая) и принимают взвешенные решения. И, с более гуманной точки зрения, подходят к этому процессу.

2 декабря, CAS (спортивный арбитражный суд) в Лозанне признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований.