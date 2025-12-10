Журова поделилась двоякими чувствами от допуска лыжников

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила «Матч ТВ», что у нее остались двоякие чувства от получения нейтрального статуса всего двумя российскими лыжниками и одной фристайлисткой.

В среду стало известно, что российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фристайлистка Анастасия Таталина получили нейтральный статус от FIS для участия в международных соревнованиях. Ближайший этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Давосе с 12 по 14 декабря.

— Можно желать только удачи. Я так понимаю, что виза есть, Савелий Коростелев уже там. Все правильно. Пусть стараются, надо теперь отбор пройти, чтобы там тоже гадостей всяких не было по отношению к ребятам. Мало, но что же делать? Малыми ресурсами, но мы там будем. С одной стороны, конечно, это радостная новость из‑за ребят, но, с другой стороны, понятно, что это «да отстаньте». Из‑за этого в суд не пойдешь: федерацию же типа допустили. И вроде федерация уже в целом не может пойти и спросить: почему их не допустили? Только в индивидуальном порядке. Понятно, что сожалению, но… абсолютно точно двоякие чувства. Обидно будет, если, например, что‑то еще улучшится к февралю, а только двоих лыжников и одну фристайлистку допустили и все. Жаль Сашу Большунова, несомненно. Естественно, хотелось бы его увидеть выступающим, но понятно, что вот так, — сказала Журова «Матч ТВ».

Международная федерация в своем релизе отметила, что список может дополняться другими участниками из России и Белоруссии.