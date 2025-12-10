Мужская индивидуальная гонка на Кубке России по биатлону перенесена

Мужская индивидуальная гонка в рамках второго этапа Альфа‑Банк Кубка России по биатлону в Тюмени перенесена с четверга на пятницу, сообщает пресс‑служба Союза биатлонистов России (СБР).

Гонка пройдет 12 декабря, начало — в 12:00 по московскому времени. Изначально проведение соревнований было запланировано на четверг. Как отмечается, решение о переносе принято из‑за аварии на электросети, питающей освещение комплекса «Жемчужина Сибири».

Женская индивидуальная гонка состоится, как и было запланировано, 11 декабря.

