Лыжника Коростелева назвали отморозком

Российская лыжница Дарья Непряева, которая получила нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, пошутила над своим коллегой — лыжником Савелием Коростелевым, также получившим возможность выступать на международных стартах.

В своем Telegram-канале Непряева репостнула публикацию Коростелева с их совместной фотографией, где лыжник позирует в шортах. В комментариях у Непряевой спросили «У Савелия уже лето?», на что спортсменка ответила: «Савелий отморозок».

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.