Тихонов раскритиковал недопуск Большунова для отбора на ОИ

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов дал свой комментарий по поводу допуска российских лыжников к международным турнирам.

© Федерация лыжных гонок России

«Это какие-то половинчатые решения, которые несолидно принимать на таком уровне. Почему нет Большунова и остальных? Это неправильно, но это только наше мнение. Хочется матом выражаться» - сказал Тихонов.

2 декабря 2025 года Спортивный арбитражный суд признал решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда(FIS) о недопуске российских и белорусских спортсменов неправомерным. Суд удовлетворил апелляцию российской стороны и обязал ФИС допустить россиян в нейтральном статусе для отбора на Зимнюю Олимпиаду 2026 года. Лыжная федерация позже заявила, что рассмотрит заявки российских лыжников для допуска к соревнованиям в нейтральном статусе.

10 декабря FIS объявила, что разрешила двум российским лыжникам - Савелию Коростелёву и Дарьи Непряевой участвовать в этапе Кубка мира в швейцарском Давосе в нейтральном статусе. Они смогут принять участие в отборе на Олимпиаду.