Биатлонистка Коваленко призналась в невнимательности

Российская биатлонистка Юлия Коваленко в эфире «Матч ТВ» рассказала о своей ошибке с зарядкой винтовки в индивидуальной гонке в рамках второго этапа Альфа‑Банк Кубка России в Тюмени.

В четверг Коваленко стала второй в индивидуальной гонке, проиграв победительнице 52,9 секунды и допустив два промаха на огневых рубежах.

— На третьем рубеже недоработала. Немного затрясло. У меня небольшой стресс: зарядила всего два магазина. Мне судья на третьей стрельбе принес еще два. Было волнение из‑за невнимательности. Я зарядила по старой памяти, потому что привыкла к спринту, а сейчас была индивидуальная гонка, — сказала Коваленко в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Мужская индивидуальная гонка ранее была перенесена с четверга на пятницу, 12 декабря.

