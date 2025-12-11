Лыжница Пеклецова выиграла разделку на этапе КР

Лыжница Алина Пеклецова одержала победу в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Чусовом. Она показала результат 31.05,5.

Второе место заняла Вероника Степанова с отставанием 1,0 секунды. Тройку призёров замкнула Евгения Крупицкая (+46,3).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Чусовой. Разделка 10 км, женщины. Результаты: