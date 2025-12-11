Лыжница Пеклецова выиграла разделку на этапе КР

Алина Пеклецова выиграла разделку на 10 км классикой на этапе Кубка России в Чусовом

Лыжница Алина Пеклецова одержала победу в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Чусовом. Она показала результат 31.05,5.

Второе место заняла Вероника Степанова с отставанием 1,0 секунды. Тройку призёров замкнула Евгения Крупицкая (+46,3).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Чусовой. Разделка 10 км, женщины. Результаты:

  1. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 31.05,5.
  2. Вероника Степанова (Республика Татарстан) — отставание 1,0.
  3. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +46,3.
  4. Алиса Жамбалова (Тюменская область) +58,6.
  5. Татьяна Сорина (Тюменская область) +1.01,3.
  6. Ольга Царёва (Республика Коми) +1.04,7.
