Лыжница Пеклецова выиграла разделку на этапе КР

Алина Пеклецова выиграла разделку на 10 км классикой на этапе Кубка России в Чусовом
Лыжница Алина Пеклецова одержала победу в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Чусовом. Она показала результат 31.05,5.
Второе место заняла Вероника Степанова с отставанием 1,0 секунды. Тройку призёров замкнула Евгения Крупицкая (+46,3).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Чусовой. Разделка 10 км, женщины. Результаты:
- Алина Пеклецова (Вологодская область) — 31.05,5.
- Вероника Степанова (Республика Татарстан) — отставание 1,0.
- Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +46,3.
- Алиса Жамбалова (Тюменская область) +58,6.
- Татьяна Сорина (Тюменская область) +1.01,3.
- Ольга Царёва (Республика Коми) +1.04,7.
