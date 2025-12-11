Коростелев рассказал о встрече с Клебо после получения нейтрального статуса

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, что виделся с пятикратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо в Давосе (Швейцария), где с 12 по 14 декабря пройдёт этап Кубка мира.

Вчера, 10 декабря, стало известно о том, что Коростелёв и Дарья Непряева получили нейтральный статус и имеют возможность квалифицироваться на Олимпийские игры — 2026.

— На тренировке со мной катались американец и итальянец.

— Они поздравили тебя?

— Я крикнул: «Officially!» Они поздравили меня, и мы пошли кататься дальше.

— Что скажет Клебо?

— А я уже видел его.

— Что сказал?

— Я поприветствовал его, а он меня, — приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».