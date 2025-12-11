Коростелев рассказал о встрече с Клебо после получения нейтрального статуса

Коростелёв рассказал о встрече с Клебо на Кубке мира после получения нейтрального статуса
Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, что виделся с пятикратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо в Давосе (Швейцария), где с 12 по 14 декабря пройдёт этап Кубка мира.
Вчера, 10 декабря, стало известно о том, что Коростелёв и Дарья Непряева получили нейтральный статус и имеют возможность квалифицироваться на Олимпийские игры — 2026.
— На тренировке со мной катались американец и итальянец.
— Они поздравили тебя?
— Я крикнул: «Officially!» Они поздравили меня, и мы пошли кататься дальше.
— Что скажет Клебо?
— А я уже видел его.
— Что сказал?
— Я поприветствовал его, а он меня, — приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».
