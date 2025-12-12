Известен победитель индивидуальной гонки на этапе Кубка России по биатлону

Александр Поварницын стал победителем индивидуальной гонки на 15 км с четырьмя огневыми рубежами на втором этапе Кубка России по биатлону. Соревнования проходят в Тюмени.

Биатлонисты бежали укороченную гонку, за промах на огневом рубеже им начислялось 45 секунд вместо минуты.

Поварницын преодолел дистанцию за 36 минут 36,7 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место занял Кирилл Бажин (отставание - 40,9 секунды; 0 промахов), тройку лучших замкнул Карим Халили (+1.10,2; 1 промах).

13 декабря на этапе Кубка России в Тюмени состоится мужской спринт.