Объявлен победитель разделки на Кубке России в Чусовом

Сергей Ардашев выиграл разделку на Кубке России в Чусовом, Александр Большунов — пятый
Лыжник Сергей Ардашев одержал победу в гонке с раздельного старта на дистанции 15 км классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Чусовом. Он показал результат 40.11,0.
Второе место занял Илья Семиков с отставанием 14,0 секунды. Тройку призёров замкнул Алексей Червоткин (+18,2). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал на пятой позиции (+37,2).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Чусовой. Разделка 15 км, мужчины. Результаты:
- Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 40.11,0.
- Илья Семиков (Республика Коми) — отставание 14,0.
- Алексей Червоткин (Тюменская область) +18,2.
- Иван Якимушкин (Тюменская область) +29,9.
- Александр Большунов (Республика Татарстан) +37,2.