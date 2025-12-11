FIS отказала в предоставлении нейтрального статуса лыжнику Ардашеву

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала российскому лыжнику Сергею Ардашеву в предоставлении нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Отклонено. В следующий раз", - написал Ардашев.

Ранее Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.

10 декабря FIS опубликовала первые списки российских и белорусских спортсменов, допущенных к соревнованиям в нейтральном статусе. Из россиян допуск получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фристайлистка Анастасия Таталина. 11 декабря организация предоставила нейтральный статус специалисту сборной России по лыжным гонкам Евгению Уфтикову.