Норвежский лыжник Хедегарт назвал Коростелева приятным собеседником
Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт рассказал, что россиянин Савелий Коростелев — очень приятный собеседник.
Коростелев получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда и готовится выступить на этапе Кубка мира в Давосе, который пройдет с 12 по 14 декабря.
— Он был очень приятным собеседником. Легко поверить, что все русские злые, но они такие же, как мы, — сказал Хедегарт, слова которого приводит Expressen.
