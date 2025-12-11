Норвежский лыжник Хедегарт назвал Коростелева приятным собеседником

Матч ТВ

Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт рассказал, что россиянин Савелий Коростелев — очень приятный собеседник.

Коростелев получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда и готовится выступить на этапе Кубка мира в Давосе, который пройдет с 12 по 14 декабря.

— Он был очень приятным собеседником. Легко поверить, что все русские злые, но они такие же, как мы, — сказал Хедегарт, слова которого приводит Expressen.
