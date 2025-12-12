FIS допустила российских паралимпийцев до соревнований с флагом и гимном

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила российских паралимпийцев во всех соревнованиях под эгидой FIS к участию с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте организации.

Данное решение было принято после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS). Ранее в декабре он признал неправомерным запрет федерации на участие в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Накануне стало известно, что МОК разрешил российским и белорусским спортсменам выступать с флагом на юношеских соревнованиях. Решение о снятии ограничений принято для всех олимпийских видов спорта, включая командные дисциплины.

При этом исполком МОК сохранил рекомендации в отношении взрослых спортсменов, отметив, что они будут пересматриваться «по мере необходимости».

2 декабря Россия одержала победу в судебном споре с Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) в арбитражном суде CAS. Иск был подан Ассоциацией лыжных видов спорта и Паралимпийским комитетом России и сопровождался юристами Олимпийского комитета и Минспорта страны.